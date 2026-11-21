Piero Ausilio ha deciso di lasciare l’Inter dopo 28 anni in cui ha ricoperto vari ruoli dirigenziali: negli ultimi 12 è stato direttore sportivo. Alla fine dell’ultima sessione di mercato, è arrivata la decisione di separarsi dal club firmando una buonuscita: il suo contratto, infatti, sarebbe durato un altro anno, scadendo nel 2027.

Il Diesse verso la Premier

Tuttosport, in un articolo in cui si parla dei legami di mercato tra Juventus e Tottenham, rivela che l’ex direttore sportivo nerazzurro è molto vicino ad un accordo con gli Spurs. Lì troverebbe l’allenatore italiano Roberto De Zerbi, nel passato recente accostato anche all’Inter. L’allenatore ha firmato un lungo contratto con i londinesi con la speranza di avviare un ciclo duraturo. Una delle prime operazioni che si troverebbe a gestire Ausilio potrebbe essere quella della cessione di Destiny Udogie, che pare non essere entrato nelle grazie di De Zerbi.