Alla vigilia della gara di Champions League contro il PSV Eindhoven, il tecnico del Real Madrid José Mourinho ha detto la sua anche sul tema della catena di infortuni che sta falcidiando i protagonisti del calcio mondiale: "Penso che se vogliamo soldi, dobbiamo lavorare sodo, dobbiamo correre dei rischi, e questa è la vita. Se un giocatore vuole scioperare perché giochiamo troppo, possiamo offrirgli un taglio del 50% dello stipendio. Il denaro è un fattore importante. Dobbiamo adattarci, dobbiamo resistere. Dobbiamo adattarci a una nuova situazione, che è difficile. Oggi sono un allenatore di club, e domani potrei essere il commissario tecnico della Nazionale. Se accetterei di prendere il 50% in meno senza conferenze stampa come farebbe Luis Enrique? No, stesse conferenze e stesso ingaggio. Poi accetto che Luis Enrique la pensi diversamente".

E a proposito di Nazionale, lo Special One non manca di lanciare una stoccata: "Noi che alleniamo i club ci chiediamo perché ci siano così tanti impegni delle Nazionali, a cosa servono questi viaggi, questa Nations League che non ci interessa... Ma per il commissario tecnico della nazionale sarà fondamentale, per la gestione finanziaria delle federazioni, è fondamentale... È un conflitto, ma alla fine, è tutta una questione di soldi (fa un gesto con la mano e ride). Ma se mi dessero la possibilità di giocare solo ogni tre giorni, sarebbe meglio". Infine, gli viene chiesto di Nico Paz e lui liquida la questione così: "Se mi piace? Non è un mio giocatore, no?".