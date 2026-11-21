Nel futuro di Mateo Kovacic potrebbe esserci nuovamente la Serie A. Secondo quanto riportato dal The Sun, l'ex centrocampista dell'Inter avrebbe attirato le attenzioni del Napoli, probabilmente destinato a salutare Kevin De Bruyne. Il croato si dovrebbe svincolare a giugno dal Manchester City, ragion per cui i partenopei potrebbero approfittare della situazione per regalarsi un rinforzo di esperienza. Sul classe 1994 ci sarebbero anche il Milan e la Juventus.