Due su due. L'Italia Under 17 di Daniele Franceschini conquista la seconda vittoria in due partite nel Mondiale di categoria in Qatar superando, dopo il rotondo 6-0 alla Giamaica, anche la Costa d'Avorio col punteggio di 2-1. Gli Azzurrini chiudono la questione con un gol per tempo (più uno annullato per fuorigioco a Diego Perillo): apre le marcature al 29esimo l'atalantino Francesco Gasparello, raddoppia nella ripresa l'altro giocatore della Dea Francesco Olivieri con una punizione vincente dai 20 metri al 70esimo.
Nei minuti finali, Carlo Galliera, portiere dell'Inter, salva il risultato con una doppia parata clamorosa ma vede poi cadere l'inviolabilità addirittura al 99esimo, a causa di un calcio di rigore assegnato agli ivoriani dopo un controllo VAR e segnato da Youssouf Diabate. Con questa vittoria, l'Italia ipoteca il passaggio ai sedicesimi.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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