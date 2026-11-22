Nel corso del prepartita di Juventus-Venezia, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha presentato la sfida ai microfoni di DAZN. Tra i vari argomenti, l'ex tecnico dell'Inter ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni di un altro ex tecnico interista, ovvero Antonio Conte: "Conte? Non voglio aggiungere niente, devo pensare al campo, a vincere oggi. Quando alleni la Juventus, se non vuoi i discorsi c'è solo una possibilità: andare lì e vincere le gare".