Quella di mercoledì sera a San Siro sarà la prima partita ufficiale tra Inter e Stoccarda. Non sono affatto inedite, invece, le partite dei nerazzurri contro le squadre tedesche: l'ultima si è giocata nella League Phase della scorsa edizione, quando l'Inter si impose per 2-0 in casa del Borussia Dortmund. L'Inter ha ospitato squadre della Bundesliga per 24 volte, con un bilancio di dodici vittorie, tre pareggi e nove sconfitte; l'ultima si è conclusa sul 2-2 contro il Bayern Monaco al ritorno dei quarti di finale 2024/25, quando ha passato il turno con un complessivo 4-3. Nota curiosa: mai si è verificato uno 0-0.

Lo Stoccarda ha perso 2-0 in casa della Roma alla settima giornata della scorsa Europa League, dunque ha vinto solo una delle otto trasferte contro squadre italiane (2 pareggi e 5 sconfitte): 1-0 in casa della Juventus nella fase campionato di Champions League 2024/25.