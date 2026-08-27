Una Champions League che riporterà a galla diversi ricordi per José Mourinho. Il tecnico portoghese, tornato sulla panchina del Real Madrid, affronterà infatti due delle squadre che hanno segnato maggiormente la sua carriera italiana: Inter e Roma. Il sorteggio della League Phase della massima competizione europea ha regalato alle merengues proprio i nerazzurri dalla prima fascia e i giallorossi dalla seconda.

Mourinho contro la sua Inter

La sfida emotivamente più forte sarà inevitabilmente quella contro l’Inter, club con cui Mourinho ha scritto una delle pagine più importanti della propria carriera conquistando lo storico Triplete nel 2010. Un rapporto mai realmente spezzato, con il portoghese rimasto nel cuore di una parte importante della tifoseria nerazzurra.

Ci sarà anche la Roma

Nel cammino europeo del Real Madrid ci sarà poi la Roma, altra squadra allenata e amata dallo Special One, con cui ha conquistato la Conference League e vissuto stagioni di grande intensità. Il sorteggio ha invece evitato altri possibili incroci dal sapore nostalgico, come quelli con Porto e Manchester United.

Le avversarie del Real Madrid

Prima fascia: Inter (casa), Arsenal (trasferta)

Seconda fascia: PSV (casa), Roma (trasferta)

Terza fascia: Lipsia (casa), Shakhtar (trasferta)

Quarta fascia: LASK (casa), AEK (trasferta)