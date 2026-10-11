Raffaele Palladino getta subito nella mischia Matteo Darmian: l'ultimo arrivato in casa rossoblu, ufficializzato solo qualche giorno fa, parte infatti da titolare nella gara che i rossoblu affronteranno questo pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce. Chiamato per sopperire all'infortunio di Emil Holm, Darmian, reduce dagli anni all'Inter, è chiamato con la sua esperienza a risollevare le sorti della squadra felsinea, che non partiva così male in campionato da ben 15 anni. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 11 ottobre 2026 alle 14:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.