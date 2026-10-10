Matteo Darmian è da qualche giorno un nuovo giocatore del Bologna e ha parlato quest'oggi ai canali ufficiali del club felsineo, ricordando anche l'esperienza con la maglia dell'Inter: "È una nuova sfida, una nuova esperienza per me. Sono stati sei anni fantastici quelli vissuti all'Inter. Devo ringraziare tutti, sono stato davvero bene ma ora devo guardare avanti. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare una mano ai miei compagni".