Matteo Darmian è da qualche giorno un nuovo giocatore del Bologna e ha parlato quest'oggi ai canali ufficiali del club felsineo, ricordando anche l'esperienza con la maglia dell'Inter: "È una nuova sfida, una nuova esperienza per me. Sono stati sei anni fantastici quelli vissuti all'Inter. Devo ringraziare tutti, sono stato davvero bene ma ora devo guardare avanti. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare una mano ai miei compagni".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 21:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione