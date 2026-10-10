Alla vigilia della partita contro il Milan, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani torna sull'esperienza con la Nazionale di Sebastiano Esposito, che bene ha impressionato complessivamente negli incontri disputati: "Siamo molto contenti di questa chiamata perché è un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere il potenziale da Nazionale e la chiamata ci fa piacere. Siamo all'inizio, ci sono margini. Quando arrivi a quei livelli devi maturare quella consapevolezza dove pensi che non possa bastare quanto fatto e devi continuare a lavorare. Mi auguro che questo entusiasmo lo trasmetta anche qui".

Ma quindi Sebastiano Esposito è una punta centrale o un attaccante esterno?

"Per me può fare tutto, io preferisco vederlo dentro al gioco ma può fare sia il 9 che 10, quindi una prima punta, una seconda punta con caratteristiche diverse dal numero 9 classico".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 16:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.