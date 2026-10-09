Il peggio sembrerebbe essere fortunatamente alle spalle per Pablo Daniel Osvaldo. Nel corso di una recente intervista concessa a Infobae, l'ex attaccante dell'Inter ha parlato dei gravi problemi di salute che lo hanno afflitto di recente e che avrebbero rischiato seriamente di mettere in pericolo la sua vita: "Per settimane ho avuto dei fastidi alla bocca a cui non ho voluto dare peso. Tuttavia, quella che risultava essere una semplice carie è stata l'origine del mio problema: la carie aveva innescato un'infezione che era arrivata al polmone destro e che ha messo seriamente a rischio la mia vita. I medici mi hanno detto che il mio fisico mi ha aiutato a combattere l'infenzione. Non fumo da due settimane e penso che non lo farò più".