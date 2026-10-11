Il club brasiliano del Corinthians ha ingaggiato Clarence Seedorf come nuovo tecnico. Il cinquantenne ex giocatore di Inter, Milan e Sampdoria si unisce al Timão con un contratto valido fino alla fine del 2027. Queste le sue dichiarazioni riportate nella nota ufficiale della società paulista: "Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria". Seedorf e il suo staff tecnico arriveranno in Brasile nei prossimi giorni.

Seedorf ha iniziato la sua carriera da allenatore al Milan. In seguito ha guidato lo Shenzhen FC in Cina, il Deportivo La Coruña in Spagna e la nazionale del Camerun. Attualmente è membro del consiglio di sorveglianza della Federazione calcistica dei Paesi Bassi.