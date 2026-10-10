Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Monza, Gennaro Gattuso - tecnico della Lazio - ha speso alcune parole su Davide Frattesi, raccontando alcuni retroscena in merito al passaggio del centrocampista romano dall'Inter ai biancocelesti: "Le caratteristiche e le qualità di Davide le conosciamo tutti, per un periodo si era smarrito e seduto un po', abbiamo avuto la fortuna di sentirci dopo che sono venuto qua. L'ho spinto a fare la scelta non era obbligatorio per lui venire qua, ma questo lo faccio con tutti i giocatori".