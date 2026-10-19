Dopo il 3-0 rimediato ieri all'Arena Civica contro l'Inter Women, Martina Tomaselli, centrocampista del Parma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club ducale: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Stiamo lavorando con il mister Sottili per trovare i giusti meccanismi di gioco e farli diventare sempre più nostri. Già contro le nerazzurre siamo riuscite a mettere in campo alcune cose positive e questo è un buon segnale. Ora bisogna continuare a lavorare portando avanti il nostro percorso di crescita".
Grazie ai tifosi
La centrocampista ha voluto ringraziare anche i tifosi del Parma Femminile per il sostegno: "Sentirli al nostro fianco ci dà sempre tanta carica. Voglio ringraziarli per tutto quello che fanno e per il sostegno che non ci fanno mai mancare. Non vedo l’ora di poterli sentire al Noce, a casa nostra. Da avversaria mi aveva sempre fatto un bell’effetto giocare lì e sono felice di poter vivere quell’atmosfera con la maglia del Parma".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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