L’esultanza di Ange-Yoan Bonny dopo il 3-1 contro il Bologna, con le mani prima sulle orecchie, poi sugli occhi e infine sulla bocca, è sembrata un messaggio rivolto alle critiche. Difficile capire se fosse indirizzato all’Inter o a sé stesso. Di certo, evidenzia il Corriere della Sera, l’attaccante franco-ivoriano sta provando a ritagliarsi uno spazio importante: ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite, tanti quanti nelle precedenti 36.
Concorrenza e svolta tattica
Nelle gerarchie di Cristian Chivu, Bonny parte alle spalle di Marcus Thuram e Pio Esposito. Il francese cerca continuità dopo una preparazione estiva condizionata dall’esperienza al Mondiale con la Costa d’Avorio, mentre l’azzurro ha mostrato maggiore regolarità. Per Bonny, i gol contro Udinese e Bologna rappresentano un punto di partenza per guadagnare fiducia e responsabilità. Va aggiunto che la reazione dell’Inter nella ripresa è passata anche da una modifica tattica. Nel primo tempo, Thuram ed Esposito tendevano a occupare gli stessi spazi, limitando l’efficacia dell’attacco. Con l’ingresso di Bonny, Chivu ha allargato le due punte, restituendo ampiezza alla manovra e favorendo gli inserimenti di Barella e Sučić.
Compattezza e risposte da trovare
Il calo atletico del Bologna ha aiutato i nerazzurri, ma l’Inter ha mostrato anche una maggiore attenzione all’equilibrio, mantenendo il baricentro più basso rispetto ad altre occasioni. Una scelta che non ha impedito lo svantaggio iniziale, ma ha contribuito a rendere la squadra più compatta. Con Lautaro Martínez indisponibile, l’Inter avrà bisogno di tutte le risorse offensive per affrontare un calendario impegnativo, tra campionato e Champions League. Thuram resta il riferimento principale, ma la crescita di Bonny può diventare un fattore decisivo. Per il franco-ivoriano è il momento di trasformare i segnali positivi in continuità e aiutare i nerazzurri a superare le difficoltà del momento.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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