Un solo dubbio di formazione e poi una squadra praticamente fatta. Un po' in controtendenza con gli altri quotidiani, Tuttosport prende posizione in maniera netta rispetto a quella che dovrebbe essere la squadra titolare dell'Inter che affronterà lo Shakhtar Donetsk. "Ancora Martinez o debutto di Provedel in porta - il dubbio resterà fino all’ultimo, a meno che Chivu non lo sciolga già domani alla vigilia con le sue dichiarazioni pre-partita -; Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa; Diouf e Carlos Augusto sulle fasce; Barella, Calhanoglu e probabilmente Mkhitaryan in mezzo al campo, Thuram e Bonny davanti", si legge sul quotidiano.

Nell'articolo ci si rifà anche a un ragionamento basato sui minutaggi. "C’è chi ha giocato tre gare intere come Bisseck, che sarà confermato per mancanza di alternative, o parziali come Thuram; chi è sceso in campo da titolare due volte (Akanji, Bastoni, Diouf, Barella e Calhanoglu) o una (Mkhitaryan e Carlos Augusto). Dimarco (221 minuti in tre gare dall’inizio) e Sucic (203, tre presenze, due da titolare) sembrano destinati alla panchina, così come Pio Esposito (143; tre gare, due dal primo minuto). E poi c’è chi, da inizio stagione, ha collezionato 8 presenze su 9 gare totali, ma solo 171 minuti complessivi, senza mai essere impiegato nella formazione titolare. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, destinato, per rotazioni, rendimento e merito, a partire dall’inizio contro lo Shakthar".