Mercoledì pomeriggio alle ore 16 sarà tempo di Youth League per l'Inter di Emiliano Bigica, che ospiterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per la terza giornata della League Phase. Arriverà dalla Polonia la terna arbitrale: dirigerà Damian Kos, che avrà come assistenti Bartosz Heinig e Artur Zakrzewski. Il quarto ufficiale sarà invece Giovanni Ayroldi.