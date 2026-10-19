Mercoledì pomeriggio alle ore 16 sarà tempo di Youth League per l'Inter di Emiliano Bigica, che ospiterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per la terza giornata della League Phase. Arriverà dalla Polonia la terna arbitrale: dirigerà Damian Kos, che avrà come assistenti Bartosz Heinig e Artur Zakrzewski. Il quarto ufficiale sarà invece Giovanni Ayroldi. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 13:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.