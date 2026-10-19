Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Legend nerazzurra Andrea Ranocchia è stata protagonista a Malta di una serie di iniziative dedicate alla community locale e allo sviluppo del progetto Inter Academy: due giornate all’insegna della passione, della condivisione e dei valori nerazzurri, un'occasione speciale per inaugurare la nuova Inter Academy Malta e incontrare gli Inter Club locali.

Il programma si è aperto sabato pomeriggio con un Meet and Greet riservato ai soci Inter Club, un’occasione per i partecipanti di incontrare da vicino l'ex difensore con una sessione dedicata di foto e autografi e per condividere un momento speciale con la Legend nerazzurra. La giornata è proseguita con la visita all’Inter Club Malta Nerazzurri.

La giornata di domenica è iniziata con la visita all’Inter Club Pupi Malta, rinnovando il legame con i soci e con una community che porta avanti la passione interista sul territorio ed è poi proseguita con l'evento di lancio di Inter Academy Malta presso il centro sportivo Marsa Sport in cui Ranocchia ha preso parte all’allenamento dimostrativo, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza speciale a contatto con una figura simbolo della storia recente nerazzurra. La due giorni si è conclusa con un pranzo insieme agli Inter Club maltesi e all'Inter Club Gozo.