Stefan de Vrij ha trovato il suo primo gol con la maglia del Panathinaikos ieri, aprendo le marcature nella vittoria in goleada contro l'Asteras. L'ex difensore dell'Inter, inamovibile per Jacob Neestrup, che lo ha pure eletto capitano, ha sbloccato il risultato al 27', dando il la al 5-1 finale del Pana in cui ha trovato la gioia personale anche l'ex milanista Davide Calabria. Ora i biancoverdi si trovano in testa alla classifica della Super League greca a quota 18 punti in sette partite. Un risultato raggiunto anche grazie all'apporto dell'olandese, che ha già totalizzato 1444 minuti in campo, frutto di 16 presenze, 15 delle quali da titolare.

“È contentissimo, è veramente rinato anche a livello mentale. L’hanno nominato capitano dopo appena due settimane di ritiro: è contentissimo. Tra l’altro sono primi in classifica, stanno anche andando molto forte e speriamo bene”, ha confermato qualche giorno fa il suo agente, Federico Pastorello, parlando con Tuttomercatoweb.com.