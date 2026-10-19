L'Inter ha bisogno di rialzare la testa in Champions League e proverà a farlo mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk puntando su alcune novità di formazione rispetto alla vittoria di sabato a Bologna. Quella più grande sarà probabilmente tra i pali. Secondo La Gazzetta dello Sport "è molto probabile l'esordio di Ivan Provedel. Il vice giocherà contro lo Shakhtar e anche domenica prossima contro la Fiorentina, come da piano concordato internamente. È il momento buono perché Josep Martinez, disastroso finora in Champions, si è riabilitato in campionato: l'avvicendamento dunque non risponde a criteri meritocratici ma alla necessità di testare il nuovo portiere, che a causa dell'infortunio rimediato con la Lazio non entra in campo dal 4 marzo, quindi oltre sette mesi".

"Il resto - si legge - dipende dalla gestione del periodo: Calhanoglu e Diouf, che hanno riposato a lungo a Bologna, torneranno arruolati dal primo minuto. E Carlos Augusto, decisivo al Dall'Ara con gol e assist, contende seriamente il posto a Dimarco: i due potrebbero persino coesistere, se Chivu decidesse di tenere a riposo Bastoni arretrando il brasiliano poliedrico. Il grande dubbio è davanti, considerando scontate l'assenza di Lautaro e la conferma di Thuram. I due attaccanti più giovani, Pio e Bonny, sono concorrenti per l'altro spazio offensivo: la sensazione è che stavolta possa toccare a Bonny, mai titolare finora in questa stagione ma estremamente efficace a partita in corso con 3 reti già all'attivo tra campionato e Champions".