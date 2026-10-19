Vittoria roboante per il Monza contro il Cagliari. Nel posticipo del lunedì, primo dei due in programma quest'oggi, i brianzoli di Juric hanno battuto ampiamente per 4-0 i sardi, sconfitti per la seconda volta in campionato dopo lo 0-1 contro l'Inter della seconda giornata. Ad aprire le danze Kouadio, classe 2006 che ha trovato il primo gol in Serie A, a pochi istanti dall'intervallo. Poi nella ripresa la doppietta di Varela e il gol di Jay Robinson. Con questa vittoria il Monza sale al tredicesimo posto con 7 punti, mentre il Cagliari resta settimo a quota 13.