Vittoria roboante per il Monza contro il Cagliari. Nel posticipo del lunedì, primo dei due in programma quest'oggi, i brianzoli di Juric hanno battuto ampiamente per 4-0 i sardi, sconfitti per la seconda volta in campionato dopo lo 0-1 contro l'Inter della seconda giornata. Ad aprire le danze Kouadio, classe 2006 che ha trovato il primo gol in Serie A, a pochi istanti dall'intervallo. Poi nella ripresa la doppietta di Varela e il gol di Jay Robinson. Con questa vittoria il Monza sale al tredicesimo posto con 7 punti, mentre il Cagliari resta settimo a quota 13.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 20:27
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.