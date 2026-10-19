Con la tripletta contro il Sassuolo, Antonio Raimondo non solo ha regalato altri tre punti al Frosinone (sesto con già 16 punti all’attivo) ma gli ha permesso di salire al primo posto nella classifica marcatori grazie a sette gol in altrettante partite. E ora, secondo i betting analyst di Better e Betflag, la quota di titolo di capocannoniere a fine stagione crolla a 5,00 contro il 25,00 dei giorni scorsi.

L’attaccante 22enne del Frosinone, quindi, lancia la sfida anche ai big, trovandosi in lavagna dietro al solo Donyell Malen, che comanda a quota 2,00. Si sale a 8,00, poi, per il duo dell’Inter Lautaro Martinez, che perde quota a causa dell’infortunio, e Marcus Thuram, entrambi autori di quattro reti finora. Lontano a quota 25,00, infine, il gruppetto composto da Rasmus Hojlund, Gonçalo Ramos, Anastasios Douvikas e Nikola Krstovic.