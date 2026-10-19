È arrivato ieri contro il Parma la prima rete della second life nerazzurra (e un'altra le è stata annullata per fuorigioco) di Michela Cambiaghi, che dopo la parentesi alla Juventus è tornata a difendere i colori dell'Inter Women. Così l'attaccante di David Sassarini commenta il successo sulle crociate ai microfoni di Inter TV: "Vittoria importante per proseguire nel nostro percorso, volevamo proseguire in vetta e abbiamo conquistato tre punti. L'atteggiamento che abbiamo in campo è fondamentale, più riusciamo a creare occasioni più possiamo provare a vincere le partite, possiamo aumentare ancora di più l'efficacia. Sono contentissima di essere tornata a segnare in nerazzurro, era un momento che attendevo e per cui ho lavorato molto. Ogni partita è molto importante e va approcciata nel modo giusto, ogni punto pesa alla fine dell'anno.”