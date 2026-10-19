Artem Milevskyi, ex attaccante della Nazionale ucraina, ha fatto il suo pronostico per Inter-Shakhtar Donetsk ai microfoni di Sport.ua: "Non darei per spacciato lo Shakhtar prima della partita. Certo, l'Inter gioca in casa, a San Siro, e i ragazzi lì sono seri. Ma avete visto le loro prestazioni in Champions League? Due partite, due sconfitte. Si può ancora capire l'1-2 del Real Madrid. Ma il 3-4 del Club Brugge... Hanno segnato tre gol e hanno perso. Com'è possibile? Allo stesso tempo, in campionato tutto procede bene. Sei vittorie in sette giornate, primo posto. Hanno battuto il Bologna 3-1, e Artem Dovbyk non era nemmeno titolare. Questo significa che la squadra sa giocare a calcio, su questo non ci sono dubbi. Però subiscono davvero troppi gol. E qui vedo un'opportunità per lo Shakhtar".

Milevskyi aggiunge: "Certo, in casa contro lo Shakhtar, non resteranno certo con le mani in mano. Dopo due sconfitte, hanno bisogno di vincere, l'inverno si avvicina. I tifosi li spingeranno in avanti, inizieranno a metterli sotto pressione. Ma quando tutti corrono ad attaccare, ci sono sempre zone lasciate indietro. So quanto sia bello potersi aprire in quelle zone. Non c'è bisogno di dire che l'Inter è più forte. Sì, certo, più forte. Ma quando un difensore non riesce a tenere il passo di un attaccante, il suo prezzo di trasferimento non serve a nulla".