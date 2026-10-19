Sono già 28mila i biglietti emessi per Italia-Francia, ultimo incontro casalingo degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League, in programma il prossimo 12 novembre a San Siro. Entusiasmo in crescita quindi per la Nazionale di Roberto Mancini, che tornerà a Milano anche per spezzare un tabù, visto che negli ultimi precedenti sono arrivati una sconfitta con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e un ko sempre con la Francia in Nations League.

L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove ha mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna.