Dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Haley Bugeja ha saputo riscattarsi prontamente trovando la rete che ha permesso all'Inter Women di aprire le danze nella gara contro il Parma. Una rete che per la maltese rappresenta il raggiungimento di un traguardo storico, visto che grazie al gol di ieri è diventata la migliore marcatrice straniera della storia del club con 29 reti. Questo il suo commento ai microfoni di Inter TV: "La partita è stata dura, abbiamo fatto una buona prestazione segnando tre gol senza subirne, siamo felici per la vittoria e speriamo di continuare così. Al momento non guardiamo la classifica e le altre squadre, siamo focalizzate sul nostro gioco e sulle nostre partite, ogni gara conta e ogni punto è fondamentale, abbiamo un gruppo che può far bene quest'anno".

Nel bilancio di Bugeja c'è anche un po' di autocritica: "Oggi ho sbagliato qualche gol davanti alla porta ma sono felice di aver segnato e aiutato la squadra, ora guardo avanti verso la prossima partita, l'inizio è stato buono ma ci sono tante partite davanti a noi e siamo concentrate sulla prossima: si guarda sempre avanti".