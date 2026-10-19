Una settima giornata di campionato senza vie di mezzo, che regala conferme in positivo e negativo. In testa continua a essere lotta a due tra l’Inter, grande favorita a 1,50 su Betpassion e 1,53 su Goldbet, che vince ancora una volta in rimonta, questa volta a Bologna, e la Roma, vera rivale in quota, data campione nell’anno centenario a quota 6,00. Resiste il Milan di Amorim, ancora imbattuto e reduce dalla vittoria – sofferta nel finale – contro l’Atalanta, offerta a 11,00, tallonato dal Como, corsaro a Firenze, fissato a 12,00.

La variazione in lavagna più importante è quella dei biancocelesti, che continuano a stupire mantenendo la vetta al pari dell’Inter dopo il perentorio 0-3 in casa della Juventus: la Lazio campione d’Italia passa da 46 a 18 volte la posta. Stessa quota proprio dei bianconeri, ottavi in classifica a 8 punti dalla vetta, che scendono ancora rispetto al 13,00 dell’ultima rilevazione. Calo ancora più netto per un Napoli battuto dal Venezia, arrivato alla sfida del Penzo con 0 punti in classifica: la rimonta tricolore dei partenopei si impenna da 15,00 a 50,00.