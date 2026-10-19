Dopo aver ricevuto il premio Manlio Scopigno - Felici Pulici per l’immagine dell’Italia nel mondo, il CT dell'Italia Under 21 Silvio Baldini, parlando coi cronisti presenti, ha indicato senza peli sulla lingua qual è il principale problema che frena la crescita dei giovani in Italia: "Il problema sono i dirigenti, non la materia prima. Ci sono dirigenti che seguono le logiche del guadagno e della visibilità, non vanno a vedere se un ragazzo vale e può essere una risorsa importante. Vedono i giovani come un problema e i vecchi come una garanzia. Diamo merito, invece, a tecnici come Maurizio Viscidi che ha fatto un gran lavoro nelle Nazionali giovanili".