Quest'oggi, presso il Salone d'Onore del CONI, si è svolta la cerimonia del Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici, che ha visto premiati diversi rappresentanti dell'Inter a partire da Cristian Chivu, eletto miglior allenatore di Serie A insieme a Cesc Fabregas del Como. Questo l'elenco completo:

• Miglior allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como)

• Miglior allenatore di Serie A (ex aequo): Cristian Chivu (F.C. Inter)

• Miglior giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma)

• Miglior allenatore di Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)

• Miglior allenatore di Serie B : Giovanni Stroppa (Venezia Calcio)

• Miglior giocatore di Serie B: Joel Pohjanpalo (U.S. Palermo)

• Manager of the Year: Pantaleo Corvino (Lecce)

• Miglior direttore settore giovanile: Valentino Angeloni (A.C.F. Fiorentina)

• Miglior allenatore settore giovanile: Mattia Scala (A.S. Roma).

• Presidente dell’anno: Mirvan Suwarso (Como).

• Miglior attaccante di Serie A “ Luigi Riva a Lautaro Martinez (F.C. Inter)



Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici

• Miglior portiere Serie A: Mile Svilar (A.S. Roma)

• Miglior portiere Serie B: Filip Stankovic (Venezia)



Premio SPECIALE MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI PER L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO

• RINO GATTUSO (CAMPIONE DEL MONDO 2006)

• MARCO MATERAZZI (CAMPIONE DEL MONDO 2006)

• ANDREA SONCIN (C.T. NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE)

• SILVIO BALDINI (C.T. NAZIONALE ITALIANA UNDER 21 )

• MAURIZIO VISCIDI (COORDINATORE NAZIONALI GIOVANILI IATALIA)



PREMIO SCOPIGNO CUP HALL OF FAME

– DAVIDE FRATTESI (S.S. LAZIO)



Premio Giornalistico Manlio Scopigno

• Alla Carriera: Massimo De Luca

• Ufficio Stampa: Luigi Crippa (F.C. Internazionale)

• Stampa : Francesco Saverio Intorcia (La Repubblica)

• Televisione: Monica Bertini (Sport Mediaset) – Tiziana Alla (Rai Sport)

• Radio: Massimo Barchiesi (Rai Radio 1 Sport) – Leo Di Bello (RDS)

• Bordo Campo: Marco Nosotti (Sky Sport) – Eleonora Incardona (DAZN)

• Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni (Rai Sport)

• Telecronista: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset)

• Social: Fabrizio Biasin