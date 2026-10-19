Bologna-Inter vista con gli occhi di Daniele Doveri. Il canale Youtube della Serie A ha proposto alcune immagini della sfida andata in scena sabato scorso, al Dall'Ara, dalla prospettiva dell'arbitro della sezione di Roma 1 grazie alla Refcam. Che ha inquadrato pure il contatto tanto discusso nell'area rossoblu tra Marcus Thuram e Matteo Darmian. "Niente', esclama subito il direttore di gara per comunicare anche alla squadra arbitrale collegata che, a suo giudizio, non c'erano gli estremi per concedere il penalty. Mentre si avvicina all'attaccante francese per notificargli l'ammonizione per simulazione, quest'ultimo gli dice 'Te lo giuro, te lo giuro' per spiegare che non si è buttato. Intanto, passa di lì Darmian che aggiunge: "Non l'ho toccato'. E ancora Doveri: "Non ti ha fatto niente, vai. Grazie". 

Poco dopo, Darmian si lamenta per una manata di Ange-Yoan Bonny: "Un po' di rispetto. Mi ha detto 'alzati, andiamo'", mentre Thuram, scherzosamente, gli accarezza la fronte. 

Sezione: Focus / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 19:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.