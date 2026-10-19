Bologna-Inter vista con gli occhi di Daniele Doveri. Il canale Youtube della Serie A ha proposto alcune immagini della sfida andata in scena sabato scorso, al Dall'Ara, dalla prospettiva dell'arbitro della sezione di Roma 1 grazie alla Refcam. Che ha inquadrato pure il contatto tanto discusso nell'area rossoblu tra Marcus Thuram e Matteo Darmian. "Niente', esclama subito il direttore di gara per comunicare anche alla squadra arbitrale collegata che, a suo giudizio, non c'erano gli estremi per concedere il penalty. Mentre si avvicina all'attaccante francese per notificargli l'ammonizione per simulazione, quest'ultimo gli dice 'Te lo giuro, te lo giuro' per spiegare che non si è buttato. Intanto, passa di lì Darmian che aggiunge: "Non l'ho toccato'. E ancora Doveri: "Non ti ha fatto niente, vai. Grazie".
Poco dopo, Darmian si lamenta per una manata di Ange-Yoan Bonny: "Un po' di rispetto. Mi ha detto 'alzati, andiamo'", mentre Thuram, scherzosamente, gli accarezza la fronte.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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