"Comincio a detestare la scusa della decisione di campo. Questo è rigore". Emiliano Viviano interviene in maniera decisa guardando a Pressing le immagini del penalty negato a Marcus Thuram, in più con l'assurda decisione di ammonire il francese per simulazione.

L'ex portiere parla anche degli aspetti tattici della gara tra Bologna e Inter. "Sicuramente devi cambiare qualcosa, ma la filosofia è giusta - afferma analizzando la prova dei nerazzurri - Se vuoi fare calcio offensivo le preventive vanno fatte bene. Col Bruges si è trovata tante volte lunga nella terra di nessuno, ma l'obiettivo è quello. Il gol preso col Bologna è un errore di Luis Henrique e una lettura sbagliata di Bisseck. Non vai in campo pensando di aver già vinto, ma per giocare così devi essere concentrato".