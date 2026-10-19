Il calcio italiano deve dimenticare la giornata da record negativo di quattro sconfitte su quattro nell'ultima giornata di Champions League e cerca riscatto nella terza giornata della fase campionato del torneo. Dopo i due ko del Bernabeu con il Real Madrid e quello di San Siro, a sorpresa, contro il Brugge, l'Inter ha bisogno di punti per smuovere la classifica. L'opportunità arriva ancora una volta in casa, mercoledì sera alle 21.00, contro lo Shakhtar Donetsk.



Gli ucraini non hanno mai battuto l'Inter nei sette precedenti europei e gli esperti di Snai vedono proseguire la striscia negativa: il segno «1» paga infatti 1,18, con il pareggio (come a dicembre 2020) a 7,50 e il colpo esterno a 14,00 volte la posta. Nonostante lo Shakhtar non abbia mai segnato ai nerazzurri negli scontri diretti nel torneo, il Goal è in vantaggio, a 1,72, sul NoGoal, indicato a 2,00.