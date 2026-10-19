Prepariamoci insieme a Inter-Shakhtar, match valido per la 3a giornata di Champions League. Nerazzurri obbligati alla vittoria dopo le prime due sconfitte con Chivu che pensa a qualche novità di formazione. Commenti anche sull'ultimo turno di campionato di Serie A e sul Var.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.