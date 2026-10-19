Nel corso dell'intervista rilasciata a GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone', Marco Tronchetti Provera ha espresso il suo parere anche sulle voci degli ultimi giorni relative al possibile ingresso della family office qatariota Al Mirqab nel pacchetto azionario dell'Inter: "Io penso che con Beppe Marotta siamo in buone mani, chiunque voglia investire nell'Inter ha bisogno di avere al proprio fianco una persona dello spessore e della competenza di Marotta. È lui la garanzia dell'Inter".

Interisti si nasce o si diventa?

"Nel mio caso e in generale si nasce. Io avevo una madre molto tifosa, mio padre capiva poco di calcio però quando compii 10 anni mi portò allo stadio. Per lui fu un sacrificio, per me una gioia enorme. Fu un Inter-SPAL, da lì nacque il mio rapporto con San Siro".