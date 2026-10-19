Rimuovere lo 0 in classifica e iniziare la rincorsa alla top 8: questo l'obiettivo dell'Inter in vista di mercoledì 21 ottobre alle ore 21, quando al Meazza si presenterà lo Shakhtar Donetsk per la terza giornata della League Phase di Champions League. In tal senso, ecco gli appuntamenti in programma alla vigilia dell'atteso match, tra allenamenti e conferenze, come comunicato dal club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale:

Il programma

Ore 11:00 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile

Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile

Ore 17:30 Conferenza Stampa ufficiale Shakhtar | San Siro, Milano

Ore 18:00 Allenamento Shakhtar | San Siro, Milano

Sezione: News / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 10:40
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.