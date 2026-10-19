Luci e ombre, prestazioni agli antipodi e una domanda che torna inevitabilmente d'attualità: qual è la vera Inter? Quella fragile, disordinata e incapace di imporsi vista nel primo tempo di Bologna e contro il Club Brugge, oppure quella dominante e convincente ammirata nella ripresa al Dall'Ara?

Le critiche delle ultime settimane non sono state esagerate. L'Inter ha mostrato limiti, dando spesso l'impressione di scendere in campo senza un'identità precisa. Una squadra spaccata in due, con distanze eccessive tra i reparti, poco equilibrio e una preoccupante difficoltà nel vincere i duelli individuali. A questo si aggiungono i tanti passaggi sbagliati e i soliti errori difensivi, che continuano a costare caro e finiscono per mettere a nudo tutte le fragilità della squadra.

Poi, però, arriva il secondo tempo di Bologna. E sembra quasi di assistere a un'altra partita, con un'altra squadra. L'Inter rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso: più aggressiva, più corta, più organizzata e soprattutto più convinta dei propri mezzi. I cambi incidono, la squadra ritrova le distanze e torna a ragionare da collettivo. Non è soltanto una questione di intensità, ma di mentalità, letture e capacità di stare in campo. Perché quando l'Inter riesce a muoversi da squadra, sa fare la differenza e non ce n'è per nessuno.

Ed è proprio questo il punto: non si può ignorare quanto visto nel primo tempo, ma sarebbe altrettanto sbagliato non valorizzare la reazione della ripresa. Due facce della stessa squadra, due versioni difficili da conciliare e una continuità di rendimento che, al momento, sembra essere il vero problema. La domanda, quindi, è inevitabile: dobbiamo abituarci a questa Inter altalenante oppure siamo ancora davanti a una fase di transizione destinata a essere superata?

La condizione fisica può avere il suo peso, così come gli infortuni e la necessità di trovare nuovi equilibri. Sono fattori che possono condizionare il rendimento e spiegare alcune difficoltà. Ma non possono diventare una giustificazione permanente. Una squadra con le ambizioni dell'Inter deve trovare il modo di limitare gli alti e bassi, soprattutto quando la differenza tra una prestazione insufficiente e una convincente si manifesta nell'arco della stessa partita.

C'è poi un altro aspetto che merita una riflessione: la meritocrazia. La gestione del gruppo e il rapporto tra Cristian Chivu e i suoi giocatori sono elementi fondamentali. Un allenatore deve saper coinvolgere tutti, mantenere unito lo spogliatoio e trasmettere fiducia anche a chi attraversa un momento difficile. Ma la gestione del gruppo non può prevalere sulle esigenze della squadra. In campo deve andare chi offre maggiori garanzie, chi sta meglio fisicamente e chi, in quel momento, riesce a dare qualcosa in più.

Le indicazioni arrivate da Bologna, in questo senso, sono significative. Carlos Augusto e Bonny hanno dimostrato di poter rappresentare risorse importanti, capaci di incidere e di dare risposte concrete. E quando un giocatore sfrutta l'occasione, l'allenatore deve avere il coraggio di riconoscerlo, anche modificando gerarchie che fino a quel momento sembravano consolidate.

Non significa bocciare chi ha giocato meno bene, né rinunciare alla fiducia nei titolari. Significa semplicemente premiare il rendimento e mettere al centro l'interesse collettivo. Perché nessuno può avere il posto garantito soltanto per il proprio nome o per ciò che ha fatto in passato.

Chivu è chiamato a trovare risposte proprio qui: dare continuità alle cose positive, correggere le distanze tra i reparti e costruire una squadra capace di mantenere lo stesso livello di attenzione per novanta minuti. La reazione del secondo tempo di Bologna dimostra che le qualità e le possibilità ci sono. Ma una buona frazione di gara non basta a cancellare le difficoltà emerse in precedenza.

L'Inter non deve necessariamente tornare subito perfetta. Deve, però, tornare riconoscibile. Deve sapere chi è, come vuole giocare e quali principi non possono essere negoziati, indipendentemente dall'avversario o dagli uomini schierati. Perché il problema non è soltanto perdere punti o offrire una prestazione deludente. È non sapere quale Inter aspettarsi alla partita successiva, o addirittura al rientro dagli spogliatoi.

La vera sfida di Chivu è trasformare quella vista nel secondo tempo di Bologna nella normalità, non nell'eccezione. E dimostrare che le difficoltà attuali sono soltanto una fase da superare, non il limite strutturale di una squadra che, per ambizioni e qualità, non può permettersi di vivere continuamente sulle montagne russe. Le risposte arriveranno dal campo. Ma una cosa è certa: l'Inter non ha bisogno soltanto di reagire. Ha bisogno di trovare continuità.