Squadra tutta tedesca quella designata dalla UEFA per dirigere il delicato match di mercoledì sera al Meazza tra Inter e Shakhtar Donetsk, terza giornata della League Phase di Champions League. L'arbitro sarà Harm Osmers e verrà assistito da Christian Gittelmann e Christian Dietz. Il quarto uomo sarà Florian Exner mentre al VAR il responsabile sarà Robert Schröder, assistito da Benjamin Brand.

Sezione: Focus / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 10:34
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.