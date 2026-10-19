Squadra tutta tedesca quella designata dalla UEFA per dirigere il delicato match di mercoledì sera al Meazza tra Inter e Shakhtar Donetsk, terza giornata della League Phase di Champions League. L'arbitro sarà Harm Osmers e verrà assistito da Christian Gittelmann e Christian Dietz. Il quarto uomo sarà Florian Exner mentre al VAR il responsabile sarà Robert Schröder, assistito da Benjamin Brand.