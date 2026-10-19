Sono state ufficializzare le date e gli orari dalla settima alla nona giornata della Serie A Women 2026-27, turni (gli ultimi del 2026) a cavallo del playoff decisivo per la qualificazione al Mondiale, che vedrà l’Italia in campo tra il 1° e il 5 dicembre contro la Finlandia. Domenica 15 novembre il derby tra Como 1907 e Como Women (ore 15) e Inter-Juventus (ore 16.30). Su RaiSport e RaiPlay, oltre alla sfida dell’Arena Civica tra nerazzurre e bianconere, anche Fiorentina-Como 1907 (domenica 22 novembre alle 15) e il big match Roma-Inter (sabato 12 dicembre alle 15).

Questo il dettaglio completo:

7ª giornata
Sabato 14 novembre
Ore 12.30: Napoli Women-Milan (DAZN)
Ore 15: Roma-Parma (DAZN)
Ore 18: Fiorentina-Lazio (DAZN)
Domenica 15 novembre
Ore 12.30: Sassuolo-Ternana Women (DAZN)
Ore 15: Como 1907-Como Women (DAZN)
Ore 16.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

8ª giornata
Sabato 21 novembre
Ore 12.30: Parma-Napoli Women (DAZN)
Ore 15: Milan-Sassuolo (DAZN)
Domenica 22 novembre
Ore 12.30: Ternana Women-Inter (DAZN)
Ore 12.30: Como Women-Roma (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Como 1907 (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 20.30: Lazio-Juventus (DAZN)

9ª giornata
Sabato 12 dicembre
Ore 12.30: Milan-Fiorentina (DAZN)
Ore 15: Roma-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 18: Juventus-Como Women (DAZN)
Domenica 13 dicembre
Ore 12.30: Sassuolo-Lazio (DAZN)
Ore 15: Como 1907-Parma (DAZN)
Ore 15: Napoli Women-Ternana Women (DAZN)

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 22:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.