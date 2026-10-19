Oleh Husjev, storica bandiera della Dynamo Kyiv, ha parlato a UA-Football.com della partita di Champions League di mercoledì che vedrà lo Shakhtar Donetsk opposto all'Inter: "Abbiamo tutti visto come il Club Brugge ha battuto l'Inter in casa loro, segnando quattro gol. Dopo la trasferta in Italia, i campioni ucraini avranno partite interessanti: ospiteranno Fenerbahçe e Sporting in casa, per poi recarsi a Bratislava per la partita contro lo Slovan. Credo che sia più facile conquistare punti contro Fenerbahce e Slovan che contro Inter e Sporting".

Sezione: News / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 16:54
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.