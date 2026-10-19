Oleh Husjev, storica bandiera della Dynamo Kyiv, ha parlato a UA-Football.com della partita di Champions League di mercoledì che vedrà lo Shakhtar Donetsk opposto all'Inter: "Abbiamo tutti visto come il Club Brugge ha battuto l'Inter in casa loro, segnando quattro gol. Dopo la trasferta in Italia, i campioni ucraini avranno partite interessanti: ospiteranno Fenerbahçe e Sporting in casa, per poi recarsi a Bratislava per la partita contro lo Slovan. Credo che sia più facile conquistare punti contro Fenerbahce e Slovan che contro Inter e Sporting".