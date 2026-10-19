Dario Baccin, Chief Sport Officer dell'Inter, è presente questa sera al, Brianteo di Monza, per la sfida tra i padroni di casa e il Cagliari, valida per la settima giornata di Serie A. Gli occhi del dirigente nerazzurro, probabilmente, si poseranno soprattutto su Alessandro Romano, centrocampista dei sardi fresco di esordio con la nazionale italiana maggiore, che radiomercato ha accostato proprio ai milanesi nelle scorse settimane.