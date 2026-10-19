Dario Baccin, Chief Sport Officer dell'Inter, è presente questa sera al, Brianteo di Monza, per la sfida tra i padroni di casa e il Cagliari, valida per la settima giornata di Serie A. Gli occhi del dirigente nerazzurro, probabilmente, si poseranno soprattutto su Alessandro Romano, centrocampista dei sardi fresco di esordio con la nazionale italiana maggiore, che radiomercato ha accostato proprio ai milanesi nelle scorse settimane. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 19:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.