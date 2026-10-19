Negli anni, il Bodo/Glimt si è guadagnato la patente di bestia nera delle squadre italiane, soprattutto quelle che sono andate a fargli visita all'Aspmyra Stadion. Lo sa bene l'Inter, ultima vittima dei norvegesi nei playoff di Champions League della passata stagione, quando persero sia all'andata che al ritorno. Domani toccherà al Napoli provare a spezzare questo tabù, un'impresa che non si annuncia per nulla facile, come ha fatto notare il CEO del club, Frode Thomassen, in un incontro con i media italiani: "Le squadre italiane ci temono? Non penso che il Napoli abbia paura di noi, ma dovranno prepararsi bene per vincere".