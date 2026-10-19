L’Inter ha trasformato le rimonte in una specialità, ma le quattro vittorie in rimonta su sette in Serie A evidenziano anche un problema: gli approcci alle partite sono spesso troppo distratti, soprattutto in difesa. Contro il Bologna di Raffaele Palladino, sottolinea il Corriere della Sera, i nerazzurri hanno rischiato grosso, costringendo Cristian Chivu a un duro intervento negli spogliatoi. Il tecnico ha dimostrato ancora una volta di saper correggere le situazioni difficili grazie ai cambi e alla superiorità tecnica della rosa.

Turnover sì, ma con maggiore equilibrio

Le capacità di reazione di Chivu sono indiscutibili, ma sarebbe preferibile schierare fin dall’inizio la formazione più motivata e adatta, senza affidarsi sistematicamente alle correzioni in corsa. Il turnover resta indispensabile nel calcio moderno, ma non deve penalizzare l’approccio alle gare. Soprattutto in Champions League, dove le rimonte sono molto più complicate, come dimostrano le difficoltà incontrate contro avversarie di livello diverso. In vista della sfida di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk, l’auspicio è che l’Inter parta con la giusta intensità, risparmiando a Chivu e San Siro un’altra serata di tensione.