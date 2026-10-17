Il Perugia è stato un autentico trampolino di lancio verso il calcio d'élite per Marco Materazzi. Che, di ritorno in questi giorni allo stadio 'Renato Curi', in cui fu grande protagonista da difensore goleador, ha ripensato agli anni che gli hanno permesso di spiccare il volo verso l'Inter, e quindi la Nazionale italiana, vincendo tutto quello che c'era da vincere: "Perugia per me è stata casa due volte e sarà sempre nel mio cuore - ha scritto Matrix su Instagram -. Ci sono arrivato giovane, con tanta fame. Ci sono tornato dopo l’Inghilterra, e mi ha ridato tutto. Ritornare al Curi è stato emozionante. Tanti ricordi, la gente sugli spalti, il Grifo, una squadra che non mollava mai. Senza quegli anni non ci sarebbe stata l’Inter e tutto il resto. Grazie sempre Perugia".