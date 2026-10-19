Classe 1985, nato a Brema ma appartenente alla sezione di Hannover, esperto di economia aziendale: questo è il profilo di Harm Osmens, l'arbitro designato per la partita di mercoledì di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk. Per lui si tratterà di una 'quasi' prima volta in Champions League, considerando che in carriera ha arbitrato solo una volta nella competizione, in occasione di un Dinamo Zagabria-Monaco terminato 2-2 il 2 ottobre 2024. Sarà la sua prima gara assoluta con un'italiana in campo.