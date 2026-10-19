E' stato uno dei protagonisti di Bologna-Inter, premiato dalla Lega Serie A con il titolo di Mvp della gara. Carlos Augusto si è quindi "meritato" il classico giro tra i media a fine partita per raccontare il suo momento e quello della squadra, a pochi giorni dal ritorno in campo (stavolta in casa) per la terza gara della fase campionato di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

"Abbiamo il pensiero di arrivare in fondo in tutti i tornei, sappiamo che è difficile ma siamo l'Inter e in ogni competizione che giochiamo vogliamo vincere", ha detto ad esempio l'esterno brasiliano parlando ai microfoni di Rai Sport, nell'intervista mostrata ieri sera durante La Domenica Sportiva. Il giocatore è candidato per prendersi una maglia da titolare contro gli ucraini.