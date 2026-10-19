Il gap tra l'Inter e le altre pretendenti per la vittoria dello scudetto rimane oceanico anche in questa stagione, secondo Antonio Cassano. Che, rispondendo alla domanda di un ascoltatore di 'Viva El Futbol', rispetto alle possibilità della Roma di competere con i nerazzurri per la vittoria del campionato, ha sentenziato: "Alla Roma mancano 7-8 giocatori per essere al livello dell'Inter, che ha troppa scelta. Senza Lautaro, è andata a Bologna e ha vinto lo stesso", il pensiero di FantAntonio.