Il gap tra l'Inter e le altre pretendenti per la vittoria dello scudetto rimane oceanico anche in questa stagione, secondo Antonio Cassano. Che, rispondendo alla domanda di un ascoltatore di 'Viva El Futbol', rispetto alle possibilità della Roma di competere con i nerazzurri per la vittoria del campionato, ha sentenziato:  "Alla Roma mancano 7-8 giocatori per essere al livello dell'Inter, che ha troppa scelta. Senza Lautaro, è andata a Bologna e ha vinto lo stesso", il pensiero di FantAntonio

Sezione: Focus / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 21:53
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.