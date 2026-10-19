L'Inter si prepara nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì sera a San Siro. Come evidenzia il sito ufficiale della UEFA, nelle ultime 15 partite della competizione, i nerazzurri e gli avversari affrontati hanno segnato ben 57 gol con una media davvero alta di 3,8 reti a partita. Un dato sicuramente interessante che fa comprendere l'elevato numero di reti segnate dal Biscione e dagli avversari affrontati.