L'Inter si prepara nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì sera a San Siro. Come evidenzia il sito ufficiale della UEFA, nelle ultime 15 partite della competizione, i nerazzurri e gli avversari affrontati hanno segnato ben 57 gol con una media davvero alta di 3,8 reti a partita. Un dato sicuramente interessante che fa comprendere l'elevato numero di reti segnate dal Biscione e dagli avversari affrontati.

Sezione: Stats / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 15:44
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione