L'ex attaccante Fabio Bazzani, oggi opinionista per DAZN, è intervenuto su Retesport per parlare soprattutto della stagione disputata fin qui dalla Roma e di vari argomenti legati ai giallorossi: "Sabato ero all’Olimpico, è stata una grande prova di maturità, quei 10 minuti finali col Real non potevi non averli addosso e la Roma è stata bravissima a conviverci. Primo tempo non eccezionale ma Gasperini aveva scelto una formazione con tanti cambi, poi la squadra si è sciolta. La rosa della Roma è migliorata qualitativamente ed è stata la conferma sabato con un gran bella vittoria”.

In merito al campionato, si è così espresso: “L’Inter è dove tutti immaginiamo stia, la Lazio è finora la grande sorpresa, sta facendo bene ma non credo lotterà per il titolo. La Juventus sta dando segnali pesanti in negativo, sta facendo fatica a decollare, la sconfitta di ieri potrebbe pesare tantissimo. La Roma è oggettivamente la squadra più vicina all’Inter, ha più alternative, ha gioco, spirito. Il Como deve gestire il doppio impegno, ieri ha vinto a Firenze ma ha avuto qualche passaggio a vuoto”.