C'è da dare continuità al successo di Bologna e anche da riscattare le prime due giornate di UEFA Champions League. Le intenzioni dei nerazzurri sono chiarissime e, come evidenzia il sito della UEFA, i nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione all'atteggiamento da mettere in campo sin dall'inizio. Gli ucraini sono andati sempre a segno nei primi tempi delle ultime nove partite giocate in Champions, compreso il gol nell'1-1 in casa del PSV Eindhoven alla prima giornata. I minatori hanno perso solo tre delle ultime 12 partite in competizioni UEFA, totalizzando anche sei vittorie e tre pareggi.