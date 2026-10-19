C'è da dare continuità al successo di Bologna e anche da riscattare le prime due giornate di UEFA Champions League. Le intenzioni dei nerazzurri sono chiarissime e, come evidenzia il sito della UEFA, i nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione all'atteggiamento da mettere in campo sin dall'inizio. Gli ucraini sono andati sempre a segno nei primi tempi delle ultime nove partite giocate in Champions, compreso il gol nell'1-1 in casa del PSV Eindhoven alla prima giornata. I minatori hanno perso solo tre delle ultime 12 partite in competizioni UEFA, totalizzando anche sei vittorie e tre pareggi.

Sezione: Stats / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 20:12
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione