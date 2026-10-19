Operazione riscatto. La sfida di mercoledì sera tra Inter e Shakhtar Donetsk rappresenta un banco di prova importantissimo per i nerazzurri, che vogliono cancellare lo zero dalla casella dei punti della classifica di Champions League. Ma i numeri dell'ultimo anno in Europa sono tutt'altro che rosei, ricordando che i nerazzurri hanno perso sette delle ultime otto partite (1 vittoria) nella competizione. E c'è un altro dato negativo, che riguarda le gare casalinghe: il Biscione ha perso le ultime 4 gare europee giocate a San Siro: anche questo è un record negativo per il club.